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Ярощенко Юрий Васильевич
6.6
2
Ярощенко Юрий Васильевич
Мануальный терапевт
,
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
1966г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Мануальный терапевт
1200 р
2 отзыва
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