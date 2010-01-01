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Ярошенко Виктор Петрович
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Ярошенко Виктор Петрович
Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура по Урологии, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Урология, 2011 г.
ИПКСЗ, Урология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
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