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Ярошенко Виктор Петрович
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Ярошенко Виктор Петрович

Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по Урологии, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2011 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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