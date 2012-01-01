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Ясинская Елена Вячеславовна
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Ясинская Елена Вячеславовна

Стоматолог-терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2012 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сёстры
ул. Ленина, 18
Консультация взрослых
Директор клиники
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

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