Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ясинская Елена Вячеславовна
6.0
0
Ясинская Елена Вячеславовна
Стоматолог-терапевт
,
Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2012 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сёстры
ул. Ленина, 18
Консультация взрослых
Директор клиники
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гузева
Людмила Николаевна
Стоматолог-терапевт
7.2
3
Записаться
Сувырина
Марина Борисовна
Стоматолог-терапевт
7.1
0
Записаться
Рыжков
Константин Владимирович
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Сексолог
,
Психиатр-нарколог
,
Директор клиники
6.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...