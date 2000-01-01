Ясинская Елена Юрьевна
Стаж 11 лет
Оказывает следующие услуги:
1. Комплексное консультирование по методике работы с бесплодием и невынашиваемостью;
2. Психологическое консультирование беременных женщин;
3. Психологическое консультирование женщин в послеоперационный период и период восстановления после перенесенного заболевания репродуктивной системы;
4. Психологическое консультирование семьи, планирующей детей;
5. Психологическое консультирование родителей школьников начальных классов;
6. Психологическое консультирование подростков;
7. Психотерапия тревожных расстройств;
8. Психотерапия детской и подростковой психопатологии;
9. Психотерапия по пищевому поведению.
1. Комплексное консультирование по методике работы с бесплодием и невынашиваемостью;
2. Психологическое консультирование беременных женщин;
3. Психологическое консультирование женщин в послеоперационный период и период восстановления после перенесенного заболевания репродуктивной системы;
4. Психологическое консультирование семьи, планирующей детей;
5. Психологическое консультирование родителей школьников начальных классов;
6. Психологическое консультирование подростков;
7. Психотерапия тревожных расстройств;
8. Психотерапия детской и подростковой психопатологии;
9. Психотерапия по пищевому поведению.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Психолог
2000 р
Перинатальный психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
2000 р
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