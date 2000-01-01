Ясинская Елена Юрьевна

Оказывает следующие услуги:

1. Комплексное консультирование по методике работы с бесплодием и невынашиваемостью;

2. Психологическое консультирование беременных женщин;

3. Психологическое консультирование женщин в послеоперационный период и период восстановления после перенесенного заболевания репродуктивной системы;

4. Психологическое консультирование семьи, планирующей детей;

5. Психологическое консультирование родителей школьников начальных классов;

6. Психологическое консультирование подростков;

7. Психотерапия тревожных расстройств;

8. Психотерапия детской и подростковой психопатологии;

9. Психотерапия по пищевому поведению.