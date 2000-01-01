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Ясинская Елена Юрьевна
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Ясинская Елена Юрьевна

Психолог, Перинатальный психолог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • Московский психолого-социальный институт, факультете психологи, 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по направлению «КПТ тревожных расстройств. Паническое расстройство, агорафобия, социофобия и другие», ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016 г.
  • Повышение квалификации по направлению «Основы поведенческой терапии: теория и практика», ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016 г.
  • Повышение квалификации по направлению «Современные аспекты детской и подростковой психопатологии», ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
  • Членство в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (г. Санкт-Петербург)
  • Участие в Конференции «Святость материнства, семьи и детства». Организаторы: Министерство здравоохранения Хабаровского края и Сектор поддержки семьи, материнства и детства Хабаровской епархии при поддержке Правительства края.
Опыт работы
  • Перинатальный психолог, Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр», г. Хабаровск, 2013-2016 гг.
  • Психолог, ООО «Клиника гормонального здоровья», г. Хабаровск, 2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Психолог
2000 р
Перинатальный психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
2000 р
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