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Ю Сен Не
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Ю Сен Не

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Новосибирский Государственный Медицинский Университет, специализация "Педиатрия", 1990 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Акушерство гинекология", 1996 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", ДВГМУ, 1999 - 2004 гг..
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2005, 2010, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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