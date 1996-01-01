Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:



- Обследование и лечение нарушения менструального цикла, эндометриоза, консервативное лечение лейомиомы матки.



- Лечение климактерических состояний и менопаузальных нарушений.



- Лечение и обследование пар при бесплодии различного генеза, подготовка к ЭКО ВРТ.



- Лечение инфекций передающийся половым путем.



- Подбор индивидуального метода контрацепции.



- Владею взятием аспирата из полости матки, радиохирургическим лечением шейки матки.