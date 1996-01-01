Ю Инна Владимировна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

- Обследование и лечение нарушения менструального цикла, эндометриоза, консервативное лечение лейомиомы матки.

- Лечение климактерических состояний и менопаузальных нарушений.

- Лечение и обследование пар при бесплодии различного генеза, подготовка к ЭКО ВРТ.

- Лечение инфекций передающийся половым путем.

- Подбор индивидуального метода контрацепции.

- Владею взятием аспирата из полости матки, радиохирургическим лечением шейки матки.