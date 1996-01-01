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  3. Ю Инна Владимировна
Ю Инна Владимировна
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Ю Инна Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Новосибирский Государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1999-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
5 отзывов

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