Ю Инна Владимировна
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
- Обследование и лечение нарушения менструального цикла, эндометриоза, консервативное лечение лейомиомы матки.
- Лечение климактерических состояний и менопаузальных нарушений.
- Лечение и обследование пар при бесплодии различного генеза, подготовка к ЭКО ВРТ.
- Лечение инфекций передающийся половым путем.
- Подбор индивидуального метода контрацепции.
- Владею взятием аспирата из полости матки, радиохирургическим лечением шейки матки.
- Обследование и лечение нарушения менструального цикла, эндометриоза, консервативное лечение лейомиомы матки.
- Лечение климактерических состояний и менопаузальных нарушений.
- Лечение и обследование пар при бесплодии различного генеза, подготовка к ЭКО ВРТ.
- Лечение инфекций передающийся половым путем.
- Подбор индивидуального метода контрацепции.
- Владею взятием аспирата из полости матки, радиохирургическим лечением шейки матки.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
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