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Юлдашев Хусанбой Абдухалимович
6.3
1
Юлдашев Хусанбой Абдухалимович
Хирург
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
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