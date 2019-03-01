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Юн Лиана Бокчуновна
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Юн Лиана Бокчуновна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ «Томский медико-фармацевтический колледж Минздрава России», специализация "Медицинская сестра по массажу", 2004 г. окончания.
  • Сертификат "Медицинский массаж", № 07271801031124, действителен до 01.03.2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж, КГБОУ ИПКСЗ, с 03.02.12 г. по 01.03.14 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Знахарь
ул. Дзержинского, 62
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
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