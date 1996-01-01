Юрасова Елена Анатольевна

Повышение квалификации по актуальным вопросам в акушерстве и гинекологии, 2007 г.

Повышение квалификации по детской гинекологии, ДВГМУ, 2008 г.

Повышение квалификации по актуальным вопросам в акушерстве и гинекологии, 2008 г.