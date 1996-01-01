Юрасова Елена Анатольевна
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Является экспертом ФОМС, участвует в проведении судебно-медицинских экспертиз, экспертиз оценки качества лечения гинекологических больных и беременных. Совместно с сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии ДВГМУ ею были подготовлены клинико-экономические стандарты медицинской помощи для гинекологических стационаров Хабаровского края, утвержденные приказами Министерства здравоохранения Хабаровского края №48;49;50 (2007г.). Комитетом Совета Федерации по социальному развитию и здравоохранению доценту кафедры Юрасовой Е.А. была вынесена благодарность за добросовестный труд, значительный вклад в развитие акушерства и гинекологии (2010г.). В 2012г. за многолетний добросовестный труд по охране здоровья и подготовке высококвалифицированных кадров для ДВ региона была награждена почетной грамотой.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
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