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Юрасова Елена Анатольевна
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Юрасова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ по специальности "Лечебное дело", 1990-1996 гг.
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", ДВГМУ, 1996-1998 гг.
  • Аспирантура по специальности "Акушерство и гинекология", ДВГМУ, 1998-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по актуальным вопросам в акушерстве и гинекологии, 2007 г.
  • Повышение квалификации по детской гинекологии, ДВГМУ, 2008 г.
  • Повышение квалификации по актуальным вопросам в акушерстве и гинекологии, 2008 г.
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Участие в ассоциациях
  • Российская ассоциация акушеров-гинекологов (РОАГ), С 2006 г.
Опыт работы
  • 2001г. - по наст.время - врач-консультант, КГБУЗ Родильный дом №1, женская консультация
  • 2010г. - по наст.время - профессор кафедры акушерства и гинекологии, ДВГМУ
  • 2014г. - по наст.время - врач акушер-гинеколог, МЦ "Меридиан здоровья" (ООО "Юнилаб-Хабаровск"
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
0 отзывов

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