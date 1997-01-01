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  3. Юрченко Елена Сергеевна
Юрченко Елена Сергеевна
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Юрченко Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Дерматолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист, Гирудотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Первичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Дерматолог
1000 р
Гирудотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
900 р
Гирудотерапевт
900 р
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
1300 р
Дерматолог
1300 р
Гастроэнтеролог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Дерматолог
1100 р
Гастроэнтеролог
1100 р
5 отзывов

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