Юрченко Елена Сергеевна
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Первичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Дерматолог
1000 р
Гирудотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
900 р
Гирудотерапевт
900 р
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
1300 р
Дерматолог
1300 р
Гастроэнтеролог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Дерматолог
1100 р
Гастроэнтеролог
1100 р
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