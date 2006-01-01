  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Юсуфова Елена Александровна
Юсуфова Елена Александровна
6.0
0

Юсуфова Елена Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи