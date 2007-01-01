Заднепровская Вера Викторовна
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Генеральный директор ООО «Медицинский центр ПУЛЬС», кандидат медицинских наук, доцент кафедры лучевой и функциональной диагностики КГБОУ ДПО «Институт усовершенствования специалистов здравоохранения».
Признана краевым конкурсом «ПРИЗНАНИЕ»
«ЛУЧШИМ ВРАЧОМ-ПАРАКЛИНИЦИСТОМ Хабаровского края».
Признана краевым конкурсом «ПРИЗНАНИЕ»
«ЛУЧШИМ ВРАЧОМ-ПАРАКЛИНИЦИСТОМ Хабаровского края».
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Адреса и стоимость приёма
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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