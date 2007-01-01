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Заднепровская Вера Викторовна
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Заднепровская Вера Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • В 1984 году окончила педиатрический факультет Киевского Медицинского института им. А.А Богомольца.
  • В 1994 году пройдена первичная специализация по ультразвуковой диагностике.
  • В 2007 году присвоена высшая категория по ультразвуковой диагностике.
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Адреса и стоимость приёма
Пульс
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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