  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Захаров Сергей Викторович
Захаров Сергей Викторович
6.3
1

Захаров Сергей Викторович

Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ДВС № 0635569 выдан 30.06.2000
  • Свидетельство серии бс № 758 выдан 01.06.2011
  • Удостоверение серии бс № 70 выдан 30.06.2001
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи