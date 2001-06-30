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Захаров Сергей Викторович
6.3
1
Захаров Сергей Викторович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ДВС № 0635569 выдан 30.06.2000
Свидетельство серии бс № 758 выдан 01.06.2011
Удостоверение серии бс № 70 выдан 30.06.2001
А 0863512 с 01.06.2011 г. по 31.05.2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
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