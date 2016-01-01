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Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна
8.1
8
Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Курс повышения квалификации по дерматовенерологии на базе ИПКСЗ, 2016 г.
Курс повышения квалификации по косметологии на базе ИПКСЗ, 2016 г.
"Эстетическая косметология", 2017 г.
"Теория и практика применения препарата "Диспорт", 2017 г.
"Кадавер курс", г. Москва, Сколково, 2018 г.
"Нехирургическеие методы омоложения" г. Хабаровск, 2018 г.
"Профильная контурная пластика, нехирургическая ринопластика и гармонизация лица" г. Хабаровск, 2018 г.
"Симуляционный курс с использованием анатомических препаратов", г. Москва, 2018 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
Конгресс косметологов iectc, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
Дерматовенеролог
1000 р
8 отзывов
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