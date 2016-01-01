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  3. Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна
Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна
8.1
8

Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по дерматовенерологии на базе ИПКСЗ, 2016 г.
  • Курс повышения квалификации по косметологии на базе ИПКСЗ, 2016 г.
  • "Эстетическая косметология", 2017 г.
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Участие в ассоциациях
  • Конгресс косметологов iectc, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
Дерматовенеролог
1000 р
8 отзывов

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