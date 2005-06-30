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Захарова Яна Сергеевна
6.3
2
Захарова Яна Сергеевна
Эндоскопист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии ВСВ № 1384317 выдан 30.06.2005
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва
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