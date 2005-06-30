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  3. Захарова Яна Сергеевна
Захарова Яна Сергеевна
6.3
2

Захарова Яна Сергеевна

Эндоскопист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии ВСВ № 1384317 выдан 30.06.2005
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва

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