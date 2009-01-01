Захарычева Татьяна Адольфовна
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Профессор кафедры дополнительного профессионального образования ИНПОА, 2009 г.
Доктор медицинских наук, профессор, награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", "За заслуги перед отечественным здравоохранением", 2010 г.
Заслуженный врач РФ, победитель Всероссийского конкурса на звание "Лучший врач 2013 года", 2013 г.
Доктор медицинских наук, профессор, награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", "За заслуги перед отечественным здравоохранением", 2010 г.
Заслуженный врач РФ, победитель Всероссийского конкурса на звание "Лучший врач 2013 года", 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
3000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1700 р
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