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  3. Захарычева Татьяна Адольфовна
Захарычева Татьяна Адольфовна
7.3
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Захарычева Татьяна Адольфовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
  • Сертификат "Неврология".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
3000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1700 р
1 отзыв

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