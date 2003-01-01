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Запольская-Гузеева Ирина Алексеевна
6.0
0
Запольская-Гузеева Ирина Алексеевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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