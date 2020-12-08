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  3. Завалина Татьяна Георгиевна
Завалина Татьяна Георгиевна
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Завалина Татьяна Георгиевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация «Стоматология», 1993 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", действителен по 08.12.2020 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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