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Завалина Татьяна Георгиевна
6.0
0
Завалина Татьяна Георгиевна
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация «Стоматология», 1993 г. окончания.
Сертификат "Стоматология хирургическая", действителен по 08.12.2020 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
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