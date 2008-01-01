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Зайцева Евгения Павловна
6.3
1

Зайцева Евгения Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское, ДВГМУ, акушерство и гинекология, 2008 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

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