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  3. Зайцева Инесса Николаевна
Зайцева Инесса Николаевна
6.0
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Зайцева Инесса Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тафи-Диагностика
ул. Запарина, 49
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