  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Золочевская Екатерина Александровна
Золочевская Екатерина Александровна
6.0
0

Золочевская Екатерина Александровна

Массажист, Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Нефертити
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи