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Зозуля Елена Альбертовна
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Зозуля Елена Альбертовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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