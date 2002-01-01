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  3. Зубова Татьяна Григорьевна
Зубова Татьяна Григорьевна
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Зубова Татьяна Григорьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология ортопедическая", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - стоматолог - ортопед, НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2003 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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