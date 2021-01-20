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  3. Зуева Анастасия Анастасия Владимировна
Зуева Анастасия Анастасия Владимировна

Зуева Анастасия Анастасия Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • 2020 г. — ГБОУ ВПО ДВГМУ. Врач по специальности «Стоматология».
  • 2022 г. — Ординатура, ГБОУ ВПО ДВГМУ, специальность «Стоматология хирургическая».
Курсы повышения квалификации
  • «Сертификат специалиста «Стоматология общей практики — ФГБОУ ВО ДВГМУ номер 772300288036 от 20.01.2021
  • «Стоматология хирургическая» — ФГБОУ ВО ДВГМУ срок действия до 24.10.2027 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Кореан Дент
Хабаровск, ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу

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