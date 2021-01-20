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Зуева Анастасия Анастасия Владимировна
Зуева Анастасия Анастасия Владимировна
Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
2020 г. — ГБОУ ВПО ДВГМУ. Врач по специальности «Стоматология».
2022 г. — Ординатура, ГБОУ ВПО ДВГМУ, специальность «Стоматология хирургическая».
Курсы повышения квалификации
«Сертификат специалиста «Стоматология общей практики — ФГБОУ ВО ДВГМУ номер 772300288036 от 20.01.2021
«Стоматология хирургическая» — ФГБОУ ВО ДВГМУ срок действия до 24.10.2027 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Кореан Дент
Хабаровск, ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
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