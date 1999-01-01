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  3. Зуева Светлана Анатольевна
Зуева Светлана Анатольевна
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Зуева Светлана Анатольевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 20 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 1999 г. окончания.
  • Клиническая ординатура, ДВГМУ, Педиатрия, 2000 г. окончания.
  • Действующий сертификат на осуществление медицинской деятельности по педиатрии, ноябрь 2013 г.
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Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2006-2014 гг., МУЗ "Детская городская поликлиника №24", педиатр.
  • 2014-2020 гг., МУЗ "Детская городская поликлиника №24", зав. педиатрическим отделением.
  • С июня 2020 - по настоящее время, детская поликлиника "Астрокид", заместитель главного врача.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
1 отзыв

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