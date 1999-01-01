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Зуева Светлана Анатольевна
6.3
1
Зуева Светлана Анатольевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 20 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 1999 г. окончания.
Клиническая ординатура, ДВГМУ, Педиатрия, 2000 г. окончания.
Действующий сертификат на осуществление медицинской деятельности по педиатрии, ноябрь 2013 г.
Действующий сертификат по организации здравоохранения и общественного здоровья, декабрь 2016 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2006-2014 гг., МУЗ "Детская городская поликлиника №24", педиатр.
2014-2020 гг., МУЗ "Детская городская поликлиника №24", зав. педиатрическим отделением.
С июня 2020 - по настоящее время, детская поликлиника "Астрокид", заместитель главного врача.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
1 отзыв
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