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  3. Зуева Татьяна Владимировна
Зуева Татьяна Владимировна
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Зуева Татьяна Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Блеск
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
Консультация детей
Стоматолог
350 р
0 отзывов

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