  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зыкин Александр Александрович
Зыкин Александр Александрович
6.3
1

Зыкин Александр Александрович

Хирург
Стаж не указан
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Хирургия".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник хирургических форумов, конференций.
  • Является действующим членов «Всероссийского общества хирургов».
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи