Зыкин Александр Александрович
Стаж не указан
Ведет лечебно-консультативный прием, также проводит следующие виды оперативного лечения:
— Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (липомы, атеромы, дерматофибром) с обязательным гистологическим исследованием.
— Биопсия кожи, мягких тканей, лимфатических узлов.
— Лечение гнойно-воспалительных процессов (абсцессы, фурункулы, карбункулы, панариции, гидрадениты).
— Операции при вросшем ногте, в том числе рецидивном.
— Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (липомы, атеромы, дерматофибром) с обязательным гистологическим исследованием.
— Биопсия кожи, мягких тканей, лимфатических узлов.
— Лечение гнойно-воспалительных процессов (абсцессы, фурункулы, карбункулы, панариции, гидрадениты).
— Операции при вросшем ногте, в том числе рецидивном.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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