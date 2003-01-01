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Зырянов Андрей Арнольдович
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Зырянов Андрей Арнольдович
Стоматолог-ортопед
,
Директор клиники
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Протезирование на имплантах, г. Дуйсбург, Германия, 2003 г.
Протезирование на имплантах, г. Дуйсбург, Германия, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-ортопед, Семейная стоматология ООО " Авиценна - ДВ, 1991 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Семейная стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 116
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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