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Зю Со Чун
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Зю Со Чун

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
765 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
650 р
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