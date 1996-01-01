Детский Акушер-гинеколог во Хабаровске

Детские врачи. Акушер-гинеколог занимается наблюдением, обследованием и лечением женщин во время беременности и родов, контролирует не только процесс родов, но и возникшие в процессе осложнения, включая хирургическое вмешательство и наложение швов.



Акушер-гинеколог ведет процесс от начала беременности до наступления родов и выписки. В сферу деятельности врачей-акушеров в Хабаровске входит постоянный контроль состояния будущей матери, помощь при возникновении токсикозов, выполнение всех действий для удачного завершения родов.



В обязанности акушера-гинеколога входят:

- проведение обследования на определение готовности женщины к зачатию;

- ведение проблемной беременности;

- выполнение Кесаревого сечения;

- выполнение оперативных вмешательств и различных процедур во время родов;

- лечение воспалительных процессов, влияющих на плод

- назначение и введение необходимых лекарственных средств.



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