Детский Алголог во Хабаровске

Детские врачи. Алголог — врач, обладающий широким спектром навыков и умений, которые он применяет для того, чтобы распознать источник боли и помочь пациенту справиться с болевым синдромом. Алгология — область медицины, изучающая острую и хроническую боль, её патофизиологию, системы ноцицепции и антиноцицепции, методы борьбы с болью, то есть противоболевой (обезболивающей) терапии, анальгетики и механизмы их действия.