Детский Аллерголог во Хабаровске
Детские врачи. Аллерголог занимается выявлением различных аллергических заболеваний и реакций, сопровождающихся отеками, покраснениями и другими различными симптомами. Выявляет причины возникновения аллергических реакций, проводит диагностику и последующее лечение ряда заболеваний.
Профессиональная консультация врача аллерголога в Хабаровске необходима, если Вы обнаружили такие симптомы:
- кашель с нарушение дыхания;
- зуд, заложенность носа, чихание;
- слезотечение, зуд век, покраснение глаз;
- отек Квинке;
- высыпания и кожный зуд.
Аллергологи Хабаровска проведут диагностику и последующее лечение заболевания.
Записаться на прием к аллергологу, необходимо при наличии следующих заболеваний: астма, ринит, отек Квинке, дерматит, крапивница.
Найти квалифицированного врача аллерголога в Хабаровске, а также записаться на прием, Вы можете на нашем сайте по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут анкеты врачей и отзывы пациентов. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.
Профессиональная консультация врача аллерголога в Хабаровске необходима, если Вы обнаружили такие симптомы:
- кашель с нарушение дыхания;
- зуд, заложенность носа, чихание;
- слезотечение, зуд век, покраснение глаз;
- отек Квинке;
- высыпания и кожный зуд.
Аллергологи Хабаровска проведут диагностику и последующее лечение заболевания.
Записаться на прием к аллергологу, необходимо при наличии следующих заболеваний: астма, ринит, отек Квинке, дерматит, крапивница.
Найти квалифицированного врача аллерголога в Хабаровске, а также записаться на прием, Вы можете на нашем сайте по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут анкеты врачей и отзывы пациентов. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.
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Специализации врачей Фильтр
Специализацииx
-
А
- Акушер
- Акушер-гинеколог
- Аллерголог
- Аллерголог-иммунолог
- Ангиохирург
- Анестезиолог-реаниматолог
- Аритмолог
-
Б
- Бактериолог
- Бобат терапевт
-
В
- Вакцинация
- Венеролог
- Вирусолог
- Врач вакцинопрофилактики
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач ЛФК
- Врач методист
- Врач общей практики (семейный врач)
- Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач функциональной диагностики
-
Г
- Гастроэнтеролог
- Гематолог
- Генетик
- Гепатолог
- Гериатр
- Геронтолог
- Гинеколог
- Гинеколог-маммолог
- Гинеколог-онколог
- Гинеколог-хирург
- Гинеколог-эндокринолог
- Гинеколог-эндоскопист
- Гипнотерапевт
- Гирудотерапевт
- Главная акушерка
- Главный врач
-
Д
- Дерматовенеролог
- Дерматолог
- Детский эндокринолог
- Дефектолог
- Диетолог
- Директор клиники
-
З
- Зав. акушерско-гинекологическим кабинетом
- Зав. бактериологической лабораторией
- Зав. женской консультацией
- Зав. клинико-диагностической лабораторией
- Зав. консультативно-диагностическим отделением
- Зав. лабораторией
- Зав. отделением
- Зав. отделением неонатологии
- Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
- Зав. педиатрическим отделением
- Зав. рентгеновским отделением
- Зав. травматологическим отделением
- Зав. трансфузиологическим кабинетом
- Зав. хирургическим отделением
- Зав. центром
- Зав. центром амбулаторной хирургии
- Зав. эндоскопическим отделением
- Заведующий поликлиникой
- Заместитель главного врача
- Зубной врач
- Зубной техник
-
И
- Иммунолог
- Инструктор ЛФК
- Инфекционист
-
К
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Клинический психолог
- Клинический фармаколог
- Косметик-эстетист
- Косметолог
- Косметолог (дерматолог-косметолог)
-
Л
- Лаборант
- Логопед
- Логопед-дефектолог
- Лор (оториноларинголог)
-
М
- Маммолог
- Мануальный терапевт
- Массажист
- Медицинская сестра (брат)
- Медицинская сестра (брат) - регистратор
- Медицинская сестра (брат) -анестезист
- Медицинская сестра (брат) диетическая
- Медицинская сестра (брат) палатная
- Медицинская сестра (брат) по массажу
- Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
- Медицинская сестра (в косметологии)
- Медицинская сестра (процедурный кабинет)
- Медицинская сестра перевязочной
- Медицинский лабораторный техник
- МРТ-эксперт
-
Н
- Нарколог
- Невролог (невропатолог)
- Нейрофизиолог
- Нейрохирург
- Неонатолог
- Нефролог
-
О
- Озонотерапевт
- Окулист (офтальмолог)
- Онколог
- Онколог-маммолог
- Онколог-хирург
- Онкоуролог
- Операционная медицинская сестра (брат)
- Ординатор
- Ортопед
- Остеопат
- Отоневролог
-
П
- Патологоанатом
- Педиатр
- Перинатальный психолог
- Пластический офтальмохирург
- Пластический хирург
- Подолог
- Проктолог (колопроктолог)
- Профпатолог
- Психиатр
- Психиатр-нарколог
- Психиатр-эксперт
- Психолог
- Психотерапевт
- Пульмонолог
-
Р
- Радиолог
- Реабилитолог
- Ревматолог
- Рентгенолаборант
- Рентгенолог
- Репродуктолог (ЭКО)
- Рефлексотерапевт
-
С
- Сексолог
- Сердечно-сосудистый хирург
- Сомнолог
- Сосудистый хирург (ангиохирург)
- Спортивный врач
- Стоматолог
- Стоматолог общей практики
- Стоматолог-гигиенист
- Стоматолог-имплантолог
- Стоматолог-ортодонт
- Стоматолог-ортопед
- Стоматолог-пародонтолог
- Стоматолог-терапевт
- Стоматолог-хирург
- Стоматолог-эндодонт
- Сурдоакустик
- Сурдолог
-
Т
- Терапевт
- Токсиколог
- Торакальный хирург
- Травматолог
- Травматолог-ортопед
- Трансфузиолог
- Трихолог
-
У
- УЗИ-специалист
- Уролог
- Уролог-андролог
-
Ф
- Фармацевт
- Фельдшер
- Фельдшер-лаборант
- Физиотерапевт
- Фитотерапевт
- Флеболог
- Фониатр
- Фтизиатр
-
Х
- Хирург
- Хирург-имплантолог
- Хирург-колопроктолог
- Хирург-офтальмолог
- Хирург-пародонт
-
Ч
- Челюстно-лицевой хирург
-
Э
- Эндокринолог
- Эндоскопист
- Эндоскопический хирург
- Эпидемиолог
- Эпилептолог
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