Фониатр в Хабаровске

Фониатры Хабаровска занимаются всеми заболеваниями голосового аппарата, исследуя при этом бронхи, голосовые складки, трахею, рот, щитовидную железу, нос, также определяют почему возникли проблемы и назначают необходимое лечение.



Посещение врача-фониатра рекомендуется, если у Вас наблюдаются такие состояния как:

- доброкачественные и злокачественные новообразования гортани;

- параличи голосовых складок;

- сужение голосового диапазона;

- острый и хронический ларингит.

- при потере голоса;

- стенозы гортани различной этиологии;

- болезненные ощущения во время речи;

- хрипота, появившаяся вследствие лор-инфекции либо переутомления речевого аппарата;

- функциональные нарушения голоса;



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