Детский Фтизиатр во Хабаровске

Детские врачи. Фтизиатр – это специалист, который специализируется на диагностике и лечении туберкулеза и различных его форм и проявлений.



Фтизиатры Хабаровска оказывают помощь при следующих заболеваниях:

- саркоидоз;

- туберкулезный менингит;

- туберкулез опорно-двигательного аппарата;

- лепра;

- туберкулез глаз;

- туберкулез кишечника;

- туберкулез кожи;

- острый гломерулонефрит;

- туберкулез половых органов;

- туберкулез почек и мочевыводящих путей;



СИМПТОМЫ, при обнаружении которых следует записаться на прием к фтизиатру:

- наличие отхаркиваемых выделений;

- боль в области груди ;

- длительное проявление кашля ;

- положительный результат реакции Манту у детей;

- потеря веса без причины;

- частое повышение температуры.



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