Детский Гастроэнтеролог во Хабаровске

Детские врачи. Гастроэнтеролог – врач, специализирующийся на диагностировании, лечении и профилактике органов, которые принимают участие в процессе пищеварения.



Гастроэнтерологи лечат такие болезни как: гастрит, болезни желчного пузыря, язвенная болезнь, холецистит, дискинезия желчных путей, онкологические образования, дисбактериоз, заболевания поджелудочной железы.



Органы, которыми занимается врач гастроэнтеролог:

- печень;

- пищевод;

- желчный пузырь;

- тонкий и толстый кишечник;

- двенадцатиперстная кишка.



Если Вы обнаружили у себя следующие симптомы, Вам необходимо обратиться к гастроэнтерологу:

- тошнота;

- боли в желудке;

- изжога после еды;

- частое нарушение стула;

- горечь во рту;

- возникновение рвоты.



Гастроэнтерологи Хабаровска используют только современные диагностические методы такие как: ДНК-диагностика, УЗИ, урография.



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