Детский Генетик во Хабаровске

Детские врачи. Генетик занимается выявлением наследственных заболеваний, физическими и психическими особенностями, наследуемыми от родителей, и проводит лечение генетического происхождения. Чаще всего пациенты обращаются к генетику в Хабаровске, если подозревается какое – либо наследственное заболевание, либо на стадии планирования ребенка.



Генетик не лечит системы организма и отдельные органы человека, он устанавливает природу болезни на генетическом уровне, занимается выявлением степени риска возникновения какого либо заболевания, а также составлением родословной.



Консультация генетика обязательна на стадии планирования ребёнка, если для родителей большое значение имеет пол будущего ребенка, особенно если в семье рождался ребенок с генетической болезнью, если в семейной паре женщине 35 и более лет, в том случае если уже рождались мертвые дети , парам которые являются кровными родственниками.



Генетики Хабаровска в своей работе используют такие методы диагностики:

- кариотип;

- исследование хромосом;

- ДНК-диагностика;

- скрининг генетического типа.



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