Гепатолог в Хабаровске

Гепатолог занимается диагностикой, профилактикой, а также лечением заболеваний печени и желчевыводящих путей. Заболевание печени осложняются его длительностью, и требует соблюдения пациентом специальной диеты и всех указаний гепатолога.



К болезням, которые могут диагностировать и назначить лечение гепатологи Хабаровска, относятся:

- желтая лихорадка;

- мононуклеоз;

- алкогольная болезнь печени;

- токсоплазмоз;

- гепатиты.



Симптомы, при возникновении которых следует обратиться к гепатологу: боли в области печени, пожелтение кожного покрова, быстрое утомление, изменение цвета мочи, увеличение объемов живота, зуд, проблемы с кожей, появление кровоточивости десен.



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