Гинеколог-эндокринолог – врач, занимающийся изучением гормонов и влиянием их на организм, а также лечением различных гормональных нарушений влияющих в том числе и на половую сферу.



Врач гинеколог-эндокринолог специализируется на диагностике, лечении и предупреждении гинекологических заболеваний, таких как: эрозия шейки матки, цистит, кольпит, папиллома, помогает при болезненной менструации; а также занимается индивидуальным подбором гормональной контрацепции.



Именно гинеколог-эндокринолог может рассказать вам о том, как избежать проблем с женским здоровьем.



Профессиональный гинеколог-эндокринолог в Хабаровске комплексно подходит к лечению организма, консультирует пациентов о том, как избежать проблем в данной сфере.



В своей работе гинекологи-эндокринологи используют комплексную диагностику, что позволяет максимально точно определить состояние пациента и поставить диагноз.



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