Гинеколог-хирург в Хабаровске

Гинеколог-хирург специализируется на проведении хирургического вмешательства в области гинекологии, в случае если проблему можно решить только оперативным путем. Они выполняют не только операции связанные с хирургическим вмешательством, но и участвуют при удалении папиллом.



Наиболее часто гинекологам-хирургам приходится делать гинекологическое выскабливание, кесарево сечение, производить резекцию яичников, иссечение кист, удаление миомы, проводить полостные операции.



Также гинекологи-хирурги занимаются такими заболеваниями, как киста яичника, миома матки, пластика половых органов, удаление маточной трубы, лечение внематочной беременности, рассечение спаек.



Сегодня многие проблемы в гинекологии можно решить только оперативным путем. Врачи-гинекологи используют чаще всего современные малоизвестные методы, такие как: лапароскопия и гистероскопия. Данные процедуры имеют ряд преимуществ перед общепринятым брюшным доступом. После оперативного лечения таким способом остаются лишь несколько рубцов на теле пациентки, и реабилитация занимает всего несколько дней.



В наше время огромную роль в жизни играет психологическое состояние женщины, поэтому большое значение имеет удовлетворенность ее половой жизнью и гармония в отношениях с партнером. Гинекологи-хирурги Хабаровска решают проблемы в этой сфере с помощью контурной пластики и интимной хирургии.



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