Гирудотерапевт в Хабаровске

Гирудотерапевт — это врач, который лечит больных при помощи медицинских пиявок.



В слюне пиявок содержатся фермент, которые попадая в кровь пациента оказывают противоотечное действие, снимают воспаление, стимулируют работу иммунитета, обезболивают, улучшают микроциркуляцию крови.



Гирудотерапевты лечат самые различные заболевания: болезни суставов и сердца; кожные болезни; геморрой; простатит; болезни почек; язвенные поражения пищеварительной системы; остеохондрозы; артриты; целлюлит, сахарный диабет; болезни женской половой сферы.



Гирудотерапевты занимаются лечением практически всех органов и систем органов человека. Чаще всего это:

- сердце;

- сосуды;

- головной и спиной мозг;

- щитовидная железа;

- почки;

- артерии и вены;

- желудок;

- позвоночник;

- предстательная и щитовидная железа.



Исходя из индивидуальных особенностей пациента, гирудотерапевт определяет продолжительность курса лечения.



Обратиться к гирудотерапевту в Хабаровске следует при наличии таких факторов как: ослабленный иммунитет, недуги эндокринного характера, расстройства сексуального характера, хроническая усталость, частые хронические болезни.



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