Косметолог (дерматолог-косметолог) в Хабаровске

Косметолог — занимается уходом, лечением и восстановлением кожи тела и лица клиента, устраняя дефекты, с целью придать ухоженный вид и здоровье. Выявляет эстетические проблемы и исследует причины их возникновения.



Косметологи Хабаровска определяют тип кожи пациента, подбирают индивидуальные процедуры, борются с лишним весом. Все это позволяет поддерживать внешность в идеальном состоянии.



Косметологи работают в следующих направлениях:

- электротерапия;

- лазеротерапия;

- выполнение массажа;

- выполнение депиляции;

- пилинги;

- различные виды чистки лица.



Кроме этого косметологи выполняют различные процедуры и занимаются различными болезнями, затрагивающие кожу, ногти и волосы:

- липолифтинг;

- введение ботокса, гиалуроновой кислоты;

- коррекция рубцовой ткани;

- лечение опрелостей;

- удаление мозолей;

- лечение вирусных болезней кожи;

- устранение морщин;

- увеличение губ;

- устранение растяжек после родов.



Существует ряд признаков, при появлении которых следует обратиться к косметологу: - отечность кожи;

- увеличение размеров родинок;

- появление кожных высыпаний;

- зуд кожи;

- появление угревой сыпи.



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