Логопед в Хабаровске

Логопед – специализируется на устранении речевых дефектов, оказании помощи в постановке звуков должным образом, избавлении от неправильного произношения, а также от заикания. Успех в исправлении речи напрямую зависит от времени обращения к специалисту и от регулярности выполнения всех рекомендаций.



К числу болезней, которые устраняют логопеды Хабаровска, относятся:

- дисфония;

- афония;

- шепелявость;

- дислексия;

- заикание;

- нарушения, связанные со слухом;

- картавость.



Существует ряд симптомов, при которых поход к логопеду в Хабаровске нельзя откладывать: заикание, задержка речевого развития, невнятная речь, нарушение звукопроизношения.



На нашем сайте Вы можете найти квалифицированного логопеда и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены зависят от квалификации врача и опыта его работы.