Детский Мануальный терапевт во Хабаровске

Детские врачи. Мануальный терапевт – это врач, который применяя собственные руки, занимается лечением мышц, суставов и позвоночника.



Наиболее распространенные заболевания, которые лечат мануальные терапевты это:

- сколиоз;

- мигрень;

- межпозвоночная грыжа;

- остеохондроз;

- гипертония;

- плоскостопие;

- нарушение осанки;

- артроз суставов;

- радикулит;

- заболевания нервной системы.



Поводом для обращения к мануальному терапевту в Хабаровске могут стать острые боли в позвоночнике, головные боли, онемение конечностей, боли внутренних органов, боли в суставах, нарушение осанки.



Существует ряд противопоказаний для проведения мануальной терапии:

- системные болезни;

- онкологические заболевания;

- остеопороз.



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