Микрокинезитерапевт в Хабаровске

Микрокинезитерапевт это специалист, выявляющий суть и причину заболевания, поиск нарушений осуществляется при помощи движения рук на специфических зонах, связанных с развившейся патологией. При точном определении фактора, который вызывает патологию, и при использовании специфических движений, микрокинезитерапевт заставляет организм работать правильно.



Микрокинезитерапевты, проводя сеансы, работают с такими болезнями и состояниями как:

- радиационное излучение;

- ожоги;

- инфекции;

- переломы, травмы, растяжения;

- проблемы взаимоотношений;

- психологические проблемы;

- мигрени;

- радикулит;

- аллергия.



Чтобы достичь эффекта улучшения общего самочувствия, расслабления, спокойствия микрокинезитерапевты Хабаровска проводят 2-3 сеанса.



Данный метод лечения не имеет побочных эффектов и противопоказаний, возможны даже сеансы с грудными детьми. Улучшение происходит практически при любых заболеваниях.



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