Детский Нарколог во Хабаровске

Детские врачи. Нарколог это специалист, изучающий заболевания человеческого мозга, связанные с различными патологическими зависимостями от различных процессов и веществ.



Наркологи работают с пациентами, у которых диагностированы:

- зависимость от наркотиков;

- зависимость от компьютерных игр;

- зависимость от лекарственных средств;

- алкоголизм;

- табакокурение;

- невозможность отказаться от азартных игр.



Наркологи в настоящее время применяют два метода лечения: лечение лекарственными средствами и психологическое воздействие.



Обращаться к наркологу в Хабаровске стоит при обнаружении таких факторов как:

- утрата контроля над своими действиями;

- агрессивное поведение;

- попытки совершить суицид;

- психологические расстройства.



Очень важно обратиться к наркологу на ранней стадии заболевания, чтобы избежать серьезных осложнений.



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