Онколог в Хабаровске

Онколог осуществляет диагностику и лечение рака разных органов, предраковых заболеваний и рака кожи, проводит терапию предраковых состояний.



Онкологи проводят лечение таких опухолевых заболеваний как:

- опухоли ЖКТ;

- дисплазия;

- базальноклеточная карцинома;

- гипофарингиальный рак;

- рак поджелудочной железы;

- рак желудка;

- меланома;

- рак эндометрия;

- рак желчного пузыря;

- рак кожи;

- рак молочной железы;

- опухоли мочевых путей;

- рак шейки матки;

- опухоли сердца;

- рак щитовидной железы;

- рак легкого;

- рак печени.



При каких симптомах необходимо срочно записаться на прием к онкологу:

- кровотечения из внутренних органов;

- обнаружение уплотнений;

- резкое ухудшение самочувствия;

- лихорадочные состояния;

- значительные потери в весе;

- беспричинные диареи;

- изменения родинок и бородавок;

- появление кожных новообразований.



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