Детский Остеопат во Хабаровске

Детские врачи. Остеопат это врач, который диагностирует заболевания при помощи рук. Остеопаты не пользуются инструментами и не выписывают лекарственные препараты. Воздействуя на определенные точки на теле при помощи рук, специалист лечит поврежденный орган.



Остеопаты Хабаровска занимаются лечением: головных болей, нервных расстройств, артритов, неврозов, гайморитов, патологий внутренних органов, бесплодия, простатита, межпозвоночной грыжи, бронхиальной астмы, плоскостопия, болей в спине при беременности.



Бывают случаи, когда обращение к остеопату просто необходимо:

- если ребёнок получил травму при рождении;

- при поражении ЦНС;

- при сколиозе;

- при задержке психомоторного развития;

- при расстройствах ЖКТ;

- при подготовке к родам;

- при нарушении осанки;

- при частых простудах;

- при проблемах с позвоночником.



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