Детский Подиатр во Хабаровске

Детские врачи. Подиатр специалист, который лечит различные заболевания стоп, совмещая при этом в себе ортопеда, хирурга и травматолога.



Все лица старше тридцати лет, должны один раз каждые 8 недель, посещать подиатра, чтобы сделать профессиональный педикюр и получить консультацию по поводу здоровья своих стоп. Пациентам с диабетом, также следует посещать подиатра.



Обратиться за консультацией к подиатру следует людям у кого есть генетическая предрасположенность к болезням вросшего ногтя или болезненных мозолей, больные сахарным диабетом, и тем кто чувствует дискомфорт в области стоп. Опытные подиатры Хабаровска помогут вылечить болезни стоп, а также дадут советы по выбору обуви.



Среди заболеваний, которые относятся к сфере подиатрии, можно отметить:

- артроз суставов стопы;

- избыточные мозоли;

- плоскостопие;

- диабетическая стопа;

- проблема вросшего ногтя;

- пяточная шпора;

- неврома стопы Мортона;

- деформация пальцев стопы;

- плантарный фасциит.



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