Детский Профпатолог во Хабаровске

Детские врачи. Профпатолог - специалист, который изучает влияние неблагоприятных производственных факторов на здоровье человека. И занимается профилактикой и лечением заболеваний полученных на работе. Кроме этого он проводит медико-социальную реабилитацию пациентов.



К болезням, которые лечит профпатолог относятся: различными вредными веществами; кожные заболевания, которые вызваны рабочей средой (дерматиты); пылевой бронхит; вибрационная болезнь; бронхиальная астма; поражения опорно-двигательного аппарата.



За помощью к врачу-профпатологу в Хабаровске необходимо обращаться в таких случаях:

- при травматизации;

- при недомоганиях из-за влияния на организм неблагоприятных условий работы;

- при поражениях кожи;

- при прохождении медкомиссии перед устройством на работу;

- интоксикации на производстве;

- при необходимости оформить справку на право управления транспортным средством.



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