Детский Психиатр-нарколог во Хабаровске

Детские врачи. Врач психиатр-нарколог – это специалист, который занимается различными формами психической и физической зависимостей, а также различными нарушениями психики человека. Мозг человека является областью лечения психиатра-нарколога.



Квалифицированный психиатр-нарколог поможет вам избавиться от привычки потребления спиртных напитков, избыточной еды и наркотических веществ; энуреза; эпилепсии; от неопределённых телесных недомоганий; от табакокурения; неврозов; депрессии; игромании; психологического стресса.



При появлении таких признаков необходимо срочно обратиться к психиатру-наркологу:

- речевые расстройства;

- нарушение координации движения;

- алкогольная, наркотическая зависимости;

- расширенные или суженные зрачки;

- агрессивное поведение;

- сильные приливы жара;

- при ломках;

- снижение болевой чувствительности.



На нашем сайте Вы сможете найти квалифицированного психиатра-нарколога в Хабаровске и записаться на консультацию по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.